Где ребенку бесплатно получить дополнительное образование

Во всех регионах России сейчас создают Центры дополнительного образования для детей.

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Самарская область не исключение. Рассказываем, где можно развить интерес ребенка к к науке, искусству или спорту.

в "Сириусе" можно заниматься и наукой, и искусством, и спортом: есть как курсы по лингвистике или ИИ, так и секции танцев, музыки или хоккея;

в "T-кубе" научат программированию и робототехнике; - в технопарках "Кванториум" наставники помогают создавать собственные проекты в области инженерии, биологии, информатики, технологии и на их стыке;

в центрах "Точка роста" собирают роботов и проводят биологические и химические опыты на современном лабораторном оборудовании прямо в стенах родной школы.

В Самарской области уже работают несколько "IT-кубов" и "Кванториумов":

"Дом научной коллаборации" имени Н.Н. Семёнова в Самаре на улице Ново-Садовой, 14;

Детский технопарк "Кванториум" в Самаре на проспекте Масленникова, 37;

Центр цифрового развития "IT-куб" в Самаре на улице Фрунзе, 98;

Центр цифрового развития "IT-куб" в Тольятти на улице Лизы Чайкиной, 87;

Детский технопарк "Кванториум" в Тольятти на Южном шоссе, 165а;

Кванториум на базе школы № 15 имени героя Советского союза Д.М. Карбышева города Новокуйбышевска на улице Дзержинского, 23, строение а.