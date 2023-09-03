От роботехники до биологии: где ребенку бесплатно получить дополнительное образование
Во всех регионах России сейчас создают Центры дополнительного образования для детей.
Самарская область не исключение. Рассказываем, где можно развить интерес ребенка к к науке, искусству или спорту.
- в "Сириусе" можно заниматься и наукой, и искусством, и спортом: есть как курсы по лингвистике или ИИ, так и секции танцев, музыки или хоккея;
- в "T-кубе" научат программированию и робототехнике; - в технопарках "Кванториум" наставники помогают создавать собственные проекты в области инженерии, биологии, информатики, технологии и на их стыке;
- в центрах "Точка роста" собирают роботов и проводят биологические и химические опыты на современном лабораторном оборудовании прямо в стенах родной школы.
В Самарской области уже работают несколько "IT-кубов" и "Кванториумов":
- "Дом научной коллаборации" имени Н.Н. Семёнова в Самаре на улице Ново-Садовой, 14;
- Детский технопарк "Кванториум" в Самаре на проспекте Масленникова, 37;
- Центр цифрового развития "IT-куб" в Самаре на улице Фрунзе, 98;
- Центр цифрового развития "IT-куб" в Тольятти на улице Лизы Чайкиной, 87;
- Детский технопарк "Кванториум" в Тольятти на Южном шоссе, 165а;
- Кванториум на базе школы № 15 имени героя Советского союза Д.М. Карбышева города Новокуйбышевска на улице Дзержинского, 23, строение а.
Выбрать подходящее направление обучения и найти подробную информацию можно по ссылке.