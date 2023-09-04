Что дать на перекус ребенку в школу
Для перекуса в школе можно использовать яйца, сыр, нарезанные фрукты и овощи, не содержащие много жидкости. Подробнее об этом списке продуктов рассказал главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.
«В качестве перекуса можно использовать приготовленные роллы из лаваша с разными начинками – сыр, листовой салат, огурец, сладкий перец, морковь, сэндвичи, мини-пиццы домашние», – отметил педиатр.
Кроме того, орехи, сухофрукты, цукаты, семечки богаты триптофаном, цинком, железом, углеводами, полезными растительными жирами и являются хорошим энергетическим перекусом. По словам Османова, при выборе напитков предпочтение лучше всего отдавать питьевой негазированной воде или домашнему компоту.
Хлеб стоит использовать цельнозерновой с семенами и отрубями, что зарядит ребенка дополнительной энергией, передает РИА Новости.