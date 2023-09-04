Что дать на перекус ребенку в школу

Для перекуса в школе можно использовать яйца, сыр, нарезанные фрукты и овощи, не содержащие много жидкости. Подробнее об этом списке продуктов рассказал главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.

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«В качестве перекуса можно использовать приготовленные роллы из лаваша с разными начинками – сыр, листовой салат, огурец, сладкий перец, морковь, сэндвичи, мини-пиццы домашние», – отметил педиатр.

Кроме того, орехи, сухофрукты, цукаты, семечки богаты триптофаном, цинком, железом, углеводами, полезными растительными жирами и являются хорошим энергетическим перекусом. По словам Османова, при выборе напитков предпочтение лучше всего отдавать питьевой негазированной воде или домашнему компоту.