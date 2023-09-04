Офтальмолог рассказала, как помочь школьникам сохранить зрение

Главный детский офтальмолог Новосибирской области Анжелла Фурсова озвучила статистику по патологиям зрения у детей, назвала причины таких тревожных цифр и дала рекомендации по профилактике и лечению заболеваний глаз.

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По словам Анжеллы Фурсовой, среди первоклассников не так много детей с миопией, а к третьему классу близоруких становится порядка 30%. К восьмому классу число детей с хотя бы небольшой степенью близорукости возрастает до 50% и выше, а среди выпускников уже около 70% имеют ту или иную патологию зрения.

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Причина этого кроется в образе жизни: стрессах, отсутствии физической активности, больших нагрузках. Играет роль и наследственный фактор: риск развития миопии превышает 80%, если она диагностирована у родителей. На здоровье глаз оказывает влияние питание: важен витамин А, витамины группы В, полиненасыщенные жирные кислоты, белок – то, чего практически нет в популярном среди молодёжи фастфуде. Неправильная осанка – ещё один фактор риска: пережимаются сосуды шеи, нарушается кровоснабжение головного мозга. Патологии соединительной ткани, малое количество эластина и коллагена мешает правильному развитию глазного яблока, склер и глазных мышц.

Следить нужно за тем, чтобы глаза имели разные виды нагрузки – иначе может развиться привычно-избыточное напряжение аккомодации, или ПИНА. По словам офтальмолога, это уже предпосылка к ухудшению зрения. Если ребёнок долгое время смотрит на что-то вблизи, и не переводит взгляд вдаль, если он не гуляет, не занимается спортом, а только сидит перед экраном – формируется ПИНА. Длительный тонус приводит впоследствии к снижению остроты зрения.

Как предотвратить негативные изменения? Делать «физкульт-минутки» во время обучения: расслаблять глазные мышцы, переводя взгляд с ближнего расстояния на дальнее. Важно правильно выбрать источник света и рабочее место «по возрасту» для формирования правильной осанки.

В Китае сейчас делают на партах на уровне груди ребёнка специальные поручни, которые не позволяют ему наклоняться. Так дети выдерживают нужное расстояние до тетради.