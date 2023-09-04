Что лучше дать школьнику для быстрого перекуса

Ростовская область, 4 сентября 2023. DON24.RU. Перекус в школе не должен состоять из продуктов с большим объемом жидкости, рассказал главврач ДГКБ имени Башляевой Исмаил Османов.

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Быстрый перекус должен быть здоровым, питательным, сбалансированным и удобным для приема в школьных условиях, отметил эксперт.

«При выборе напитка предпочтение следует отдавать питьевой негазированной воде или домашнему компоту. Хлеб лучше использовать цельнозерновой с семенами и отрубями, что зарядит ребенка дополнительной энергией. Если перекус планируется в течение ближайших двух-трех часов, можно использовать такие богатые белком продукты, как яйца, телятина, курица, индейка, сыр, с учетом предпочтений ребенка», – приводит слова Османова РИА Новости.

Взять с собой в школу можно нарезанные груши, яблоки или огурцы, сладкий перец, листья салата.

«В домашних условиях можно приготовить вместе с ребенком батончики гранола из овсяных хлопьев, орехов, изюма и меда. Также в качестве перекуса можно использовать приготовленные роллы из лаваша с разными начинками – сыр, листовой салат, огурец, сладкий перец, морковь, сэндвичи, мини-пиццы домашние», – добавил педиатр.

При этом лучше всего избегать употребления учащимися ягод и овощей, перенасыщенных жидкостью, чтобы ребенок не испачкался.

«Не стоит использовать в качестве перекуса сладкие газированные напитки, пакетированные соки, сладости – конфеты, шоколад, пирожные, вафли, – так как они содержат много сахара и мало питательных веществ, а также мясные полуфабрикаты – они быстро портятся».

Добавить к перекусу можно также орехи, сухофрукты, цукаты и семечки, в которых содержится множество полезных веществ.