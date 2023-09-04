Врач дала советы по формированию здоровых пищевых привычек у детей

Многие родители жалуются на то, что их ребёнок имеет нездоровые пищевые привычки – увлекается сладким и фастфудом, предпочитает перекусы основным приёмам пищи и так далее. Стоит задуматься о том, что формирование пищевых привычек начинается с раннего детства, и огромный вклад в этот процесс вносят родители.

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Нутрициолог Алёна Коготкова, эксперт Роскачества, дала родителям несколько советов и указала на распространённые ошибки при формировании пищевого поведения.

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Важно придерживаться здорового питания: включать в меню рыбу, мясо, злаки, овощи, фрукты и минимизировать употребление сладкого, жирного, копчёного. При этом, ребёнку нужно проговаривать, в чём преимущество здоровой пищи перед фаст-фудом, сладким и т.д.

Не нужно кормить ребёнка насильно или ругать за плохой аппетит. Приём пищи не должен соотноситься у ребёнка с тревогой и негативными обсуждениями.

Не стоит долгое время кормить ребёнка с ложечки. В год-полтора ребёнок уже готов есть самостоятельно, и не нужно переживать, что сам он не съест всё до конца, не наестся и похудеет. Ребёнок способен сам контролировать свой аппетит и съедать столько, сколько ему необходимо для роста и развития. Заставлять доедать всё, что лежит на тарелке, не нужно.

Следует приучать ребёнка к режиму питания: в определённое время, за столом, без гаджетов. Перекусы возможны, но они не должны перебивать аппетит – они должны быть правильными и нечастыми.

Есть следует за общим столом. Пищевой интерес у ребёнка возникает в период 4-5 лет. В этот момент важно собираться для трапез за семейным столом. Можно видеть, как меняются пищевые интересы ребёнка: он начинает пробовать то, что раньше не воспринимал вообще.

Исключить споры и критику в адрес ребёнка за столом. Принятие пищи должно ассоциироваться у ребёнка с положительными эмоциями.

Допускать ребёнка к формированию меню. Важно поддерживать инициативу ребёнка при покупке продуктов, готовке, подаче блюд. Маленьким детям можно доверить помыть фрукты, например, дети постарше могут справиться с нарезкой салата.

Родителям нужно следить за своими пищевыми привычками. Для ребёнка мама и папа – ролевые модели. Не пользуйтесь гаджетами за столом, не смотрите телевизор, не заедайте стрессы и т.д.

Не стоит потакать всем детским капризам. Если ребёнок отказывается от блюда, не нужно сразу же предлагать ему альтернативу. Когда годовалый-двухгодовалый ребёнок отказывается от еды, родители раздражаются, сердятся, прибегают к методам давления – это ошибка. В общении нужно быть последовательными и спокойными.