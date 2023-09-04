Врач рассказала, какие продукты должны быть в рационе школьника

В меню школьника должны быть все пищевые группы — цельнозерновые макароны и хлеб, мясо, птица, рыба, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты. Об этом в интервью РИАМО сообщила нутрициолог Оксана Ковылкина.
«Это основа, которая хорошо насыщает и обеспечивает организм витаминами, минералами и микроэлементами. Если вы по каким-то причинам отсутствуете дома в тот момент, когда ребенок вернулся из школы, — оставьте на столе разные группы продуктов, и ребенок выберет, что ему хочется именно сейчас», — сказала Ковылкина.
Она добавила, что важно соблюдать и питьевой режим, поэтому у ребенка обязательно должен быть доступ к чистой питьевой воде. Сладости, по ее словам, должны составлять не более 10-15% дневного рациона детей. Эксперт посоветовала готовить десерты дома, контролируя количество добавляемого сахара.
До этого нутрициолог Жанна Коробейникова отмечала, что школьный завтрак не следует разделять по возрастным группам, когда младшим школьникам дают одно, а старшеклассникам — другое. По ее словам, главное, чтобы первый прием пищи был полноценным, включающим крупы и яйца.