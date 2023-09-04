Врач рассказала, какие продукты должны быть в рационе школьника

«Это основа, которая хорошо насыщает и обеспечивает организм витаминами, минералами и микроэлементами. Если вы по каким-то причинам отсутствуете дома в тот момент, когда ребенок вернулся из школы, — оставьте на столе разные группы продуктов, и ребенок выберет, что ему хочется именно сейчас», — сказала Ковылкина.