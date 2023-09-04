Психолог пояснил, как мотивировать ребенка к хорошей учебе

Психолог Александр Коридзе рассказал, как родители могут мотивировать ребенка на хорошую учебу.

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По словам эксперта, задача родителей — заинтересовать ребенка, сделать обучение интересным, тогда не придется заставлять детей выполнять задания. Нужно постараться на понятных ребенку примерах объяснить, почему обучаться и учиться — хорошо и важно. Можно привести в пример игрового персонажа, который постоянно развивает свои навыки или на примере какого-то человека, если это значимая фигура для ребенка, на которого он хочет быть похожим.

Если ребенку не хочется учиться, нужно найти причину такого поведения. Возможно, есть конфликты с учителями, возможно сложности в общении со сверстниками, проблемы в изучении конкретного предмета. Психолог отметил, что не нужно ругать ребенка за плохие отметки. Стоит помочь ему разобраться, выполнить задания вместе, передает РИАМО.

В свою очередь кандидат психологических наук Александра Фокина посоветовала не поощрять ребенка деньгами за хорошие оценки. Никакая сумма не сделает из ребенка хорошего ученика и не купит его любознательность, передает «360».