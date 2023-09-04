Как выбрать письменный стол для школьника: отвечает ортопед

Для здоровья ребенка важно выбрать правильный письменный стол. Так как дети проводят за учебой много времени, неправильное рабочее место может привести к ухудшению осанки. Для выбора стола существует несколько правил, о которых сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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Заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) Наталья Григорьева отмечает, что стол должен быть правильного размера. Его ширина не должна быть меньше 1 метра в длину. Столешница должна находится на уровне солнечного сплетения ребенка.

Чтобы ребенок за работой не горбился, желательно найти стол с регулируемым наклоном столешницы. По углом 20 градусов специалист рекомендует читать, под углом 10 градусов – выполнять письменные задания, а лепить и рисовать следует под углом 5-0 градусов. Для ног под столом должно быть свободное пространство примерно 0,5 кв. метров. Они должны стоять на полу под углом 90 градусов. Такое положение тела поможет обеспечить правильный стул с «поддержкой» поясничного отдела.