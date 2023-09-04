Врач перечислила витамины, необходимые школьникам

Педиатр Филатова: у 70–80% детей отмечается дефицит трёх и более витаминов. Врач сослалась на исследования, согласно которым недостаток витаминов у подрастающего поколения проявляется круглый год, даже в летние месяцы, когда повсюду доступны свежие ягоды, овощи и фрукты. Что же делать? Медик советует включать в рацион различные витаминно-минеральные комплексы, которые содержат витамины группы В, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты и другие вещества.

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Нехватка витаминов в организме

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По статистике, которую в беседе с aif.ru привела кандидат медицинских наук, врач-педиатр, диетолог Галина Филатова,

у 90% школьников наблюдается дефицит витамина D;

у 70–80% выражена нехватка йода;

минимум 30% детей страдают от недостатка кальция;

до 63% школьников испытывают нехватку железа, которая в ряде случаев приводит к анемии.

«Часто из-за вегетарианства или просто нехватки животного белка в рационе у детей происходит дефицит витамина В12, а в подростковом возрасте из-за однообразного или неполноценного питания, пренебрежения овощами и фруктами может даже возникать нехватка аскорбиновой кислоты», — рассказала медик.

Филатова считает, что восполнить недостаток витаминов только одними овощами и фруктами — «цель мало достижимая». Поэтому важно включать в рацион различные витаминно-минеральные комплексы, особенно осенью и зимой.

Витамины для школьников

Педиатр Филатова рекомендует школьникам принимать поливитаминные комплексы, в составе которых есть:

витамины группы В (В6, В12);

магний;

омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты;

карнитин и

холин.

Это сочетание помогает «усилить умственную деятельность» и лучше справляться с эмоциональной нагрузкой, говорит доктор. Помимо этого, витамины повышают иммунитет, то есть организм лучше противостоит вирусам и бактериям.

Также эксперт рекомендует давать школьникам пастилки с кальцием и витамином D3 для прочных костей и зубов, а для общей поддержки иммунитета — с витамином С.

С этим не согласна врач-педиатр сервиса DocMa Анастасия Дворецкая. Ранее она посоветовала детям и взрослым «не пить все витамины подряд и для профилактики».

«Если есть реальный дефицит, мы не сможем восполнить его профилактическими дозировками; если дефицита нет, толку в приёме биодобавок будет ноль, а вот навредить организму лишними препаратами вполне возможно», — рассказала специалист «Секрету».

Дворецкая подчеркнула, что все необходимые витамины и минералы организм может получить с питанием. Поэтому в первую очередь нужно, чтобы рацион школьника был сбалансирован.

По её словам, детям рекомендован только приём витамина D. А все остальные БАДы не имеют доказанной эффективности и не влияют на иммунитет.

Витамины в продуктах питания

Здесь можно почитать, какие продукты богаты витамином C. А здесь — как укрепить кости с помощью правильного рациона. Есть также ряд продуктов, повышающих иммунитет. Осенью они будут как раз кстати. Врач — диетолог-нутрициолог Анна Ивашкевич привела такой список:

шиповник (он содержит много витамина C а ещё витамины A, P, K, группы B, а также железа, магния, кальция, натрия, цинка и природных антиоксидантов);

смородина повышает иммунитет за счёт большого количества антиоксидантов;

крыжовник — источник витаминов A, C, E, группы B и клетчатки;

яблоки содержат много железа и цинка;

морковь — источник каротина, укрепляющего иммунную и нервную системы.

Как определить дефицит витаминов

Ранее врач-эндокринолог, диетолог клиники «Медси» Анна Кривошеева объяснила «Секрету», что при нехватке витаминов могут появляться следующие симптомы:

утомляемость и слабость;

трудности с концентрацией;

раздражительность;

головокружение и головные боли;

бледность кожных покровов, плохое заживление ран и царапин, появление синяков;

ломкие ногти, выпадение волос;

мышечные спазмы и судороги;

подавленное состояние и нарушение сна;

нарушения работы желудочно-кишечного тракта;

кровоточивость дёсен, частые простудные заболевания.