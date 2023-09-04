Врач заявил об опасности прививок, которые ставят детям до года

Профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов заявил, что считает прививки, которые ставят детям до года, небезопасны. Так, по словам специалиста, иммунитет ребенка формируется к первому году жизни, вакцины, применяемые до этого возраста, могут навредить ему.

Кроме того, он заявил о скептическом отношении к прививке от гепатита В, который передается только половым путем или при переливании крови. Специалист усомнился, что ребенку до года такая прививка нужна, поскольку риск заразиться у него минимальный.