Какой едой ребенку лучше питаться в школе

Многих родителей беспокоит вопрос питания детей в школах. Некоторые уверены, что приготовленный и упакованный завтрак гораздо полезнее, чем школьный обед. Общественная Служба Новостей узнала, что лучше для школьника – еда из столовой или из дома.

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Согласно требованиям Роспотребнадзора, завтрак школьника должен состоять из горячего блюда, закуски и горячего напитка с добавлением овощей и фруктов. Обед должен включать горячее первое, второе, закуску и сладкое блюдо. При этом существуют общие требования для всех школ. Ежедневный рацион школьника должен содержать белковую пищу, набор витаминов и микроэлементов. Завтрак должен обеспечивать 20-25% от общего суточного числа калорий, обед – 30-35%. Пища должна быть разнообразной.

Закон четко регулирует требования к детскому питанию. Оно должно быть качественным, безопасным и полезным для здоровья, чтобы полностью удовлетворять физиологические потребности детского организма. Мониторинг качества питания в школах ведется постоянно. К тому же, в нынешнем году планируется расширить возможности родительского контроля над школьным питанием.