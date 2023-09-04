Советы, которые помогут школьникам войти в учебный режим

Школьников не стоит сильно нагружать учебой в первые недели учебного года, чтобы помочь им снова войти в режим, сказала в беседе с Pravda.Ru детский психолог Варвара Кокурина.

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"Нужно соблюдать режим дня, режим труда и отдыха. И не перегружать с первых дней, а постепенно вводить нагрузку. Плюс к этому не вести ребенка на все кружки сразу, а постепенно вводить нагрузку и кружки, дать ему возможность к этому адаптироваться", — дала совет Кокурина.

Она напомнила родителям, что в этот сложный для всех детей период им особенно важно получать внимание и любовь.

По ее словам, на адаптацию учеников потребуется две недели. Для первоклассников данный процесс может занимать от полугода до года, заключила психолог.

До этого родителям посоветовали находиться в постоянном контакте со школьником, чтобы помочь ему адаптироваться в первую неделю учебы. Для этого важно узнавать, как прошел его день и что его беспокоит.