Дети любят играть не придавая значения тому, насколько сильно пачкается их одежда. Пятна от жира, травы и еды довольно сложно вывести.

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“Рамблер” разобрался, как убрать пятна с детской одежды.

Следы от ручек на рубашках

Дети в школе легко могут испачкать белую рубашку. Чтобы избавиться от загрязнения 125 мл воды смешивается с одной столовой ложкой лимонной кислоты. Эта смесь наносится на испачканное место на 15 минут, а после смывается теплой водой.

Пятна от травы

Многие мамы знают, что вывести пятна от травы с одежды довольно сложно. Чтобы убрать загрязнение, нужно смешать поваренную соль и воду в такой пропорции: одна столовая ложка на стакан воды.

Участок с пятном обрабатывается этим раствором, оставляется на 30-40 минут. После этого вещь можно постирать в стиральной машинке.

Застарелые пятна от грязи

Чтобы удалить пятна от грязи, можно попробовать уксусный раствор. Ложка воды соединяется с уксусом в пропорции 1:1, раствор перемешивается. Кислота выливается в таз и замачивается на полчаса. Затем вещь стирается в машинке.

Жирные пятна