Найдена связь между развитием детей и времени, проведенном за гаджетами

Ученые из Университета Тохоку и Университета Хамамацу (Япония) установили, что дети, которые проводят большое количество времени за планшетами, могут отставать в развитии от сверстников. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

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Авторы работы провели опрос более семи тысяч родителей. Добровольцы ответили на вопросы о том, сколько времени их дети проводят за экраном различных гаджетов.

Сами дети также прошли оценку уровня развития несколько раз за весь период исследования, которое длилось несколько лет.

Большая часть детей проводила за экраном не дольше часа в день, 30% - около 1-2 часов, а 18% от двух до четырех часов, 4% родителей никак не ограничивали экранное время детей.

Как оказалось, увеличение экранного времени в возрасте одного года было связано с задержками развития во всех областях, кроме общей моторики, в двухлетнем возрасте.