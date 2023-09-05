$96.34+0.01104.61-0.33

Врач дал пять рекомендаций, как уберечь ребенка от сколиоза

Сколиоз — боковое искривление относительно позвоночного столба. Чем сильнее прогрессирует деформация, тем больше страдают таз, грудная клетка, руки и ноги. Как уберечь ребёнка от этой патологии, рассказала врач-педиатр Виктория Вильмс. Эксперта цитирует «Почему болит».

Врач дал пять рекомендаций, как уберечь ребенка от сколиоза
© Unsplash

«Позвоночник держит свою форму за счёт мышц. Именно наш мышечный каркас определяет нашу осанку. Поэтому, чтобы позвоночник был в соответствующем состоянии — с красивой осанкой, необходимо прилагать физические усилия, то есть работать со своими мышцами. <...> Если говорить про анатомию, то ребёнок рождается с абсолютно прямым позвоночником. А изгибы позвоночника начинают формироваться тогда, когда начинают работать те или иные группы мышц», — рассказал эксперт.

Красивой осанки точно не будет, если дети всё время сидят на стуле или полулежат на диване. Важно, чтобы у ребёнка была полноценная физическая нагрузка, а также правильно организованное рабочее место. Необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  1. Гулять на свежем воздухе.
  2. Выбирать активные, спортивные игры.
  3. Заниматься физкультурой.
  4. Делая уроки, соблюдать дистанцию от учебника на столе до уровня глаз (не менее 30 см).
  5. Подбирать мебель в соответствии с ростом и возрастом ребёнка.