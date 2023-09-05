Врач дал пять рекомендаций, как уберечь ребенка от сколиоза
Сколиоз — боковое искривление относительно позвоночного столба. Чем сильнее прогрессирует деформация, тем больше страдают таз, грудная клетка, руки и ноги. Как уберечь ребёнка от этой патологии, рассказала врач-педиатр Виктория Вильмс. Эксперта цитирует «Почему болит».
«Позвоночник держит свою форму за счёт мышц. Именно наш мышечный каркас определяет нашу осанку. Поэтому, чтобы позвоночник был в соответствующем состоянии — с красивой осанкой, необходимо прилагать физические усилия, то есть работать со своими мышцами. <...> Если говорить про анатомию, то ребёнок рождается с абсолютно прямым позвоночником. А изгибы позвоночника начинают формироваться тогда, когда начинают работать те или иные группы мышц», — рассказал эксперт.
Красивой осанки точно не будет, если дети всё время сидят на стуле или полулежат на диване. Важно, чтобы у ребёнка была полноценная физическая нагрузка, а также правильно организованное рабочее место. Необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- Гулять на свежем воздухе.
- Выбирать активные, спортивные игры.
- Заниматься физкультурой.
- Делая уроки, соблюдать дистанцию от учебника на столе до уровня глаз (не менее 30 см).
- Подбирать мебель в соответствии с ростом и возрастом ребёнка.