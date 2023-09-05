Врач дал пять рекомендаций, как уберечь ребенка от сколиоза

«Позвоночник держит свою форму за счёт мышц. Именно наш мышечный каркас определяет нашу осанку. Поэтому, чтобы позвоночник был в соответствующем состоянии — с красивой осанкой, необходимо прилагать физические усилия, то есть работать со своими мышцами. <...> Если говорить про анатомию, то ребёнок рождается с абсолютно прямым позвоночником. А изгибы позвоночника начинают формироваться тогда, когда начинают работать те или иные группы мышц», — рассказал эксперт.