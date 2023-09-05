Психологи рассказали о способах уберечь подростков от попыток суицида

Российские специалисты: врач – психотерапевт, кризисный психолог Сергей Пустовойтов и клинический психолог Яна Валовая рассказали, как уберечь подростков от попыток покончить с жизнью.

© Vse24

Пустовойтов отметил, что статистика самоубийств среди подростков высока, и обусловлено это множеством различных факторов, в том числе особенностями психики молодых людей.

– Ввиду неустойчивости и инертности подростковой психики, многие недобропорядочные лица могут пользоваться этим как в личных целях, так и в контексте организованных социально-террористических сообществ, – пояснил специалист.

Он порекомендовал внимательнее относиться к подобным интересам детей. При этом Валовая добавила, что опасные игры или участие в сообществах могут быть лишь внешними проявлениями более глубокой проблемы, например, депрессии, плохих отношений с родителями, социальной изоляции или других ментальных проблем, а также стрессов.