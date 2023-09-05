Российские психологи рассказали о способах уберечь подростков от попыток суицида
Российские специалисты: врач – психотерапевт, кризисный психолог Сергей Пустовойтов и клинический психолог Яна Валовая рассказали, как уберечь подростков от попыток покончить с жизнью.
Пустовойтов отметил, что статистика самоубийств среди подростков высока, и обусловлено это множеством различных факторов, в том числе особенностями психики молодых людей.
– Ввиду неустойчивости и инертности подростковой психики, многие недобропорядочные лица могут пользоваться этим как в личных целях, так и в контексте организованных социально-террористических сообществ, – пояснил специалист.
Он порекомендовал внимательнее относиться к подобным интересам детей. При этом Валовая добавила, что опасные игры или участие в сообществах могут быть лишь внешними проявлениями более глубокой проблемы, например, депрессии, плохих отношений с родителями, социальной изоляции или других ментальных проблем, а также стрессов.
По мнению психолога, для предотвращения непоправимой трагедии важно обеспечивать для подростков доступность психологической помощи и поддержки, также безопасности детей поспособствуют близость и диалог с родителями и учителями, которые способны помочь детям выработать стратегию решения проблемы. Слова психологов передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".