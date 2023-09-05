Педиатр рассказала о распространённых заболеваниях у школьников

Педиатр «СМ-Клиники» для детей Ольга Татаркина предупредила, что с началом учебного года из-за увеличения нагрузок на организм школьника у него могут развиться различные заболевания.

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Ребёнок большую часть дня вынужден проводить вне дома, это создаёт повышенную нагрузку на детскую нервную систему, пояснила она для газеты «Известия».

«К сожалению, у детей нередко может наблюдаться появление навязчивых движений (тиков), заикания и других невротических реакций. Чтобы этого избежать, родители на первое место должны ставить не учёбу, а ребёнка», — подчеркнула врач.

Также, по её словам, у школьника повышается вероятность развития заболеваний позвоночника и суставов из-за статичных поз во время занятий. В связи с этим она напомнила, что здоровый позвоночник является залогом нормального функционирования всего организма.