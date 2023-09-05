Родителям дали совет, как выбрать дополнительные занятия для школьника

Выбирая дополнительные занятия для школьника, важно помнить, что не следует перегружать ребенка кружками, посоветовали специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве отметили, что чрезмерная нагрузка может привести к переутомлению и вызвать неприязнь к любому увлечению, сообщает «МК в Красноярске».

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Эксперты ведомства порекомендовали «дозировать» любую деятельность. Важно прислушиваться к мнению школьника и отдавать его в те секцию, где ему интересно. В противном случае у ребенка может появиться неприязнь к любой внеурочной деятельности.

При выборе кружков стоит учесть способности школьника, склонности, темперамент и возраст. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что важно соблюдать баланс между занятиями спортивного и неспортивного профиля. Это поможет избежать переутомления. Кроме того, не следует занимать ребенка одной и той же деятельностью больше двух раз в неделю.