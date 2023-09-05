Психолог призвала чаще хвалить детей

«До тех пор пока ваш малыш ещё не может совсем ничего делать самостоятельно, делайте всё вместе с ним. Не пытайтесь сделать всё, пока он спит. Лучше в это время тоже отдыхайте и набирайтесь сил. Пусть он видит и привыкает к тому, что вы чем-то занимаетесь, помимо игр и прогулок с ним», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.