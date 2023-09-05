Эксперт рассказала о способах борьбы с травлей в интернете

Каждый пятый ребенок неоднократно сталкивался с кибербуллингом. Об этом заявила генеральный директор "Белого Интернета", глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.

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"Каждый пятый ребенок (22%) сталкивался с кибербуллингом несколько раз, с каждым десятым (11%) такое случалось однажды. При этом 38% родителей поддержали ребенка в ситуации травли, обсудили, как лучше поступить", — приводит слова Сидоренко РАПСИ.

Она отметила, что Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Приморский край и Крым вошли в топ-5 российских регионов по наибольшему количеству случаев сетевой травли.

По мнению Сидоренко, главная проблема кибербуллинга состоит в том, что подавляющее большинство родителей не расценивают его в качестве потенциальной опасности для своих детей.

Она подчеркнула, что бороться с кибербуллингом сложно, но такие способы есть. Особенно если в рамках травли в Сети совершаются конкретные нарушения, подпадающие под составы, предусмотренные действующим законодательством, добавила эксперт.

"Так, необходимо обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о совершении таких противоправных действий, как клевета или вымогательство. В последнем случае возможно возбуждение уголовного дела, если речь идет о требовании передачи денежных средств под угрозой распространения каких-либо сведений", — уточнила Сидоренко.