Как защитить ребенка от буллинга в школе

Если ребенок подвергся буллингу в интернете или школе, первое, что может сделать родитель, это вывести дитя на разговор. Только не заставлять его рассказывать о травле, а задавать какие-то наводящие вопросы. Например, с кем он общается, с кем нет, почему. Если речь идет о ребенке дошкольного возраста, то с ним лучше проводить ролевую игру с мягкими игрушками, задавая те же вопросы, — рассказала Дугенцова.