Врач рассказала, какие заболевания грозят школьникам

Нагрузка на организм и нервную систему школьника с началом учебного года меняется, что грозит риском развития некоторых заболеваний, предупредила педиатр Ольга Татаркина. О распространенных среди школьников болезнях она рассказала в беседе с «Известиями».

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Педиатр обратила внимание, что большая часть школьной жизни детей протекает в статичных позах, из-за чего у них повышается риск развития заболеваний позвоночника и суставов. Она предупредила, что при сколиозе грудного отдела позвоночника нарушается работа сердца и легких, а изменения в шейном отделе позвоночника могут привести к нарушению кровотока в сосудах шеи, и, как следствие, к головным болям и повышенной утомляемости. По этой причине детям важно следить за осанкой и обязательно принимать участие в физкультминутках, подчеркнула врач.

"Совсем не полезны для детского позвоночника тяжелые нагрузки, особенно несимметричная нагрузка на мышцы спины, например, ношение тяжелой сумки или рюкзака постоянно на одном плече. Занятия оздоровительной гимнастикой и спортом также играют важную роль", - Ольга Татаркина.

Татаркина также указала на то, что дети нередко пропускают завтраки из-за отсутствия аппетита по утрам, не всегда полноценно обедают в школе, а после могут употреблять вредные закуски. Однако, по словам врача, если не уделять достаточного внимания, это приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом, а также создает риск дефицита необходимых питательных веществ, витаминов и микроэлементов.

Помимо этого, продолжила педиатр, в детских коллективах достаточно часто происходит заражение респираторными, кишечными и воздушно-капельными инфекциями.