Терапевт рассказала, каким должен быть завтрак школьника

Завтрак для ребенка является важным началом дня. Пренебрегать им нельзя, уверена главный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. В соцсетях она делится составом идеального завтрака для школьника.

«Завтрак школьника любого возраста должен состоять из сложных углеводов (зерновые продукты и каши), орехов, сыра или яиц, кисломолочных продуктов, фрукты. Также в завтраке должно содержаться минимум соли и сахара», — пишет доктор медицинских наук.

Корягина подчеркивает, что отсутствие завтрака вызывает проблемы как со здоровьем, так и с учебой. Дети, которые не едят по утрам, с большей вероятностью страдают ожирением, головными болями, сонливостью и школьной неуспеваемостью, говорит она. Завтрак же полезен для организма, с ним школьники лучше запоминают и используют уже изученную информацию.