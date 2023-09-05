Как помочь ребенку войти в школьный ритм

После продолжительных летних каникул и детям, и их родителям сложно войти в учебный режим. Как организовать день так, чтобы ребенок вошел в ритм школьной жизни, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

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Правильно составленный режим дня – ключ к высокой работоспособности и хорошей успеваемости, нормальному росту и развитию ребенка.

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Главное в распорядке дня – это разумное чередование труда и отдыха, спортивных и интеллектуальных занятий. При этом нужно помнить, что главное в распорядке дня - оставить достаточное количество времени для сна, организовать правильное питание и обеспечить двигательную активность ребенку.

В ведомстве перечислили главные пункты, по которым должен строится день.

Утро школьника должно начинаться с гимнастики. Занятия спортом улучшают кровоснабжение головного мозга, укрепляют нервную систему и заряжают хорошим настроением на целый день.

Завтрак – еще один обязательный пункт режима. Питание школьника должно быть разнообразным, богатым белками, микроэлементами и витаминами. Также специалисты отмечают, что для поддержания хорошей работоспособности ребенку необходимо кушать каждые 3-4 часа.

Также важно, чтобы ребенок получал горячее питание в школе. Меню школьного обеда разработано с учетом всех рекомендованных норм потребления продуктов и питательных веществ.

После школьных занятий ребенок должен отдохнуть от умственной деятельности. Лучшим вариантом отдыха для школьника станет прогулка на свежем воздухе в течение двух-трех часов или спортивная тренировка.

Специалисты рекомендуют переходить к выполнению домашнего задания не ранее 16:00. Для выполнения школьных уроков у ребенка должно быть оборудовано рабочее место с хорошим освещением и отсутствием постороннего шума.

Делать уроки следует не более часа в начальной школе, двух-трех часов в средней и трех-четырех в старших классах. Задания также стоит чередовать – устные с письменными, точные науки с гуманитарными.

Также у ребенка должно быть свободное время для занятий по интересам: чтения, рисования, музыки, игры. По мнению экспертов, на этот вид деятельности нужно отвести от одного до 2,5 часов в день.