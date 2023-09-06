Как определить, нормальный ли у ребенка вес

Во многих странах мира, в том числе в России, в последние десятилетия увеличивается количество случаев детского ожирения. По Татьяны Голиковой, за последние 10 лет число детей с таким диагнозом растет в среднем на 9 процентов каждый год.

Согласно информации Минздрава, с начала века ожирение у подростков стали фиксировать в шесть раз чаще. Проблемы с весом и питанием — это бич современного общества, причем нездоровое пищевое поведение формируется уже в детстве.

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Как понять, в норме ли вес ребенка, и как помочь ему в случае необходимости, «Ленте.ру» рассказали специалисты.

Как определить норму веса ребенка?

По данным Министерства здравоохранения, в России один ребенок из десяти имеет лишний вес. Малоактивный образ жизни, неправильное питание, большое количество времени, проведенное с гаджетами, оказывают пагубное воздействие на детей, что приводит к появлению избыточного веса даже у дошкольников. Как понять, что у ребенка уже начались проблемы?

«Важно понимать, что у детей стандартный расчет индекса массы тела (ИМТ) не работает, — отмечает в беседе с «Лентой.ру» диетолог, детский эндокринолог Анастасия Тараско. — Обычно за весом ребенка следит лечащий педиатр, если посещать его регулярно, то пропустить проблему будет трудно. Родителям, в свою очередь, необходимо записывать прибавку и соотношение веса и роста ребенка с самого его рождения, в первый год жизни грудного ребенка — по месяцам. При отклонении врачу будет важно проанализировать динамику. Если вы хотите выяснить, есть ли у вашего ребенка проблемы с весом, можно воспользоваться специальной таблицей роста и веса ребенка по годам, которую применяют и врачи».

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Таблица роста и веса для мальчиков

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Таблица роста и веса для девочек

Обратите внимание, что если рост или вес ребенка отличается от этих показателей, это еще не значит, что у него есть какие-то проблемы. Это лишь усредненные табличные значения, на их основе нельзя ставить диагноз. Определить наличие патологических отклонений и их причину может лишь квалифицированный врач.

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Почему у ребенка могут начаться проблемы с весом?

По словам диетолога, существуют два основных фактора, влияющих на вес ребенка:

сопутствующие заболевания;

образ жизни.

Что касается первого, то, как правило, речь идет об эндокринных и иммунных патологиях, заболеваниях ЖКТ или слишком частых инфекциях, поясняет Тараско.

Вместе с тем и родители, и их дети нередко думают, что их телосложение -- лишь вопрос генетики. Да, мыслить так очень удобно. Но в первый год жизни и далее практически у всех мальчиков и девочек нормальная масса тела. И только со временем килограммы активно прибавляются и происходит отклонение от нормы, что обусловлено исключительно образом жизни и питанием, — Анастасия Тараско, диетолог, детский эндокринолог

Что приводит к набору лишнего веса у ребенка?

Пример родителей

Клинический психолог Алсу Тазиева считает, что первопричина избыточного веса ребенка — в поведении родителей. «Странно удивляться лишнему весу своего ребенка, если вы сами часто обедаете фастфудом, допускаете в холодильнике парочку бутылок газировки и любите посмотреть сериал за ужином после работы. Ребенок впитывает все как губка, — говорит «Ленте.ру» эксперт. — Отсутствие здоровых привычек питания у родителей обязательно отразится на детях. Если вы заметили, что лишний вес — проблема вашей семьи, или у вас есть предрасположенность к нему, потребуются решительные действия по изменению жизни. Только после этого мы сможем корректировать привычки ребенка».

Накормить любой ценой

«Лишь бы поел!» — думают молодые родители и включают ребенку мультики за обедом, если он раскапризничался. Но это может быть опасно.

«С раннего детства мы не приучаем организм ребенка отслеживать чувство насыщения. Увлекшись мультиками, он машинально открывает рот. Бывали случаи, когда родители закармливали детей до рвоты. Впоследствии у малыша формируется стойкая привычка принимать пищу только под гаджеты и съедать за ужином значительно больше, чем необходимо», — поясняет психолог.

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Еда как утешение

Вместо того чтобы учить ребенка проживать эмоции и работать над развитием эмоционального интеллекта, родители «затыкают» любой плач едой. Позже у него формируется стойкая привычка: грусть, скуку или плохое настроение скрашивать едой, которая особо приятна.

Я думаю, многие взрослые сейчас узнали себя. Использовать еду не как средство насыщения и топливо для организма, а как повод порадовать себя или утешить в сложную минуту — опасная привычка. Отсюда, кстати, рождается тяга к алкоголю, курению и наркотикам, Алсу Тазиева, психолог.

Игнорирование проблемы

По мнению специалиста, часто родители из боязни травмировать ребенка игнорируют появление лишнего веса. Они считают, что если в целом он чувствует себя нормально, то предпринимать активные действия не стоит. «Родители не отводят детей к эндокринологу, не сдают анализы из страха, что добавят ребенку комплексов, надеясь, что с возрастом все пройдет. Но обычно с этой проблемой ребенок шагает дальше, и лишний вес только ухудшает качество его жизни. Проблемы в общении со сверстниками и с противоположным полом отражаются и на его эмоциональном фоне», — замечает эксперт.

Как родителям реагировать на проблемы с весом у ребенка?

Если у родителей есть хоть какие-то сомнения по поводу веса, нужно сразу обращаться к врачу, уверена диетолог Анастасия Тараско.

«При этом со стороны родителей должно быть полное отсутствие обвинений и сравнений. Никогда не приравнивайте дефицит массы тела или избыток веса к личностным характеристикам ребенка», — предупреждает она.

Психолог Алсу Тазиева, в свою очередь, считает, что не стоит излишне драматизировать и пугать детей последствиями.

«Если начать активно гнобить, отнимать или, наоборот, впихивать еду, не разрешать пользоваться гаджетами и пинками водить на спорт, то вы действительно сломаете незрелую психику ребенка и нанесете травму. Ваше спокойствие — это ключ к быстрому и безболезненному решению вопроса», — говорит психолог.

Советы родителям, у чьих детей диагностированы проблемы с весом

Следите за питанием всей семьи. Постепенно возвращайте в рацион полезные овощи и фрукты, на личном примере показывайте, что теперь семья обедает тушеными котлетами и борщом. Заменяйте бутылки газировки минеральной водой и ешьте в жару арбуз вместо мороженого. Обращайте внимание на психоэмоциональный фон в семье. Проанализируйте, как часто вы проводите время с ребенком, много ли у вас прогулок на свежем воздухе, получается ли установить с ним теплый контакт. Узнайте, есть ли какие-то сложности у ребенка в общении со сверстниками. Все это может влиять на излишнее потребление сладкого и фастфуда. Не забирайте гаджеты без подготовки. Для детей старше девяти лет это уже неотъемлемая часть жизни, как и для взрослых, считает Алсу Тазиева. Лучше внедрить в совместное времяпрепровождение дополнительные веселые активности. При необходимости обратиться к врачу. Важно проверить уровень гормонов и следовать рекомендациям эндокринолога. Не стоит бояться любыми своими действиями нанести травму.

«Поверьте, то, что ребенок переживает из-за лишнего веса, намного хуже, чем надуманный страх родителей травмировать его. Помогите ему справиться с этой проблемой, ведь лишний вес — это всегда о здоровье ваших детей, и только вы можете повлиять на то, сохранится оно или начнет ухудшаться с детства», — говорит Тазиева.

Как подойти к регулированию веса у детей?

«Если речь идет о дефиците массы тела, то в первую очередь важно разобраться, действительно ли есть отклонения от нормы и вес не соответствует соотношению с ростом и возрастом», — говорит Анастасия Тараско.

Дело в том, подчеркивает диетолог, что у детей это крайне редкая ситуация. В большинстве случаев, даже если ребенок выглядит очень худым, у него здоровый вес, и внешняя худоба — просто его индивидуальная особенность.

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Если же вдруг это не так, то чаще всего дефицит веса у детей свидетельствует о каком-либо заболевании. Соответственно, нужно сразу обращаться к врачу, который назначит полноценное обследование. Если же ребенок просто худенький, но его вес укладывается в нормы, достаточно скорректировать рацион вместе с диетологом. А еще не забывать предлагать ему еду по несколько раз и не вешать ярлык: «Мой сын не ест кабачки».

«Сейчас не ест, а через год, может быть, начнет», — подчеркнула эксперт.

По словам диетолога, детям, как правило, подходит трехразовое питание с одним-двумя перекусами. При этом стоит минимизировать количество сладких напитков и десертов.

«Если раньше была шоколадка, то теперь на ее месте пусть появятся яблоко и орехи. Нужно увеличивать количество овощей, фруктов, ягод, злаков в рационе. Детям не стоит составлять список запрещенных продуктов — есть можно все, просто "запрещенку" — в ограниченных количествах. Главное в коррекции детского рациона — добавить так много полезных продуктов, чтобы они вытеснили вредные», — рассказывает Тараско.

Кроме того, важны и физические нагрузки: ВОЗ рекомендует детям от 5 до 17 лет двигаться не менее одного часа в день.