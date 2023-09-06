Стоит ли наказывать школьника за плохие оценки

Сегодня утаить плохую оценку, полученную в школе, довольно сложно – она неизбежно появится в электронном журнале. Как родители должны на это реагировать и что делать, чтобы успеваемость ребенка стала лучше, «ФедералПресс» рассказала детский психолог Наталья Наумова.

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«Детей не стоит ругать за плохие оценки. Они сами расстраиваются из-за того, что потерпели неудачу. Важно работать с причиной – почему ребенок плохо знает материал. Нужно помочь ребенку снизить уровень тревожности, чтобы он не боялся получать плохие оценки. Далее уточнить, что ему необходимо, чтобы оценки стали лучше. Может, ему материал не до конца понятен. Может, у него настолько плотный график, что он не успевает делать домашнее задание», – пояснила специалист.

Кроме того, важно помнить, что ребенку необходима яркая эмоция родителей. Это позволяет ему быть уверенным, что в семье о нем заботятся. Однако если будут яркие негативные эмоции, ребенок сознательно расстроится, а его подсознание будет чувствовать, что все идет по плану. Так выстраивается очень плохой контакт с родителями, и дети начинают ощущать отчуждение, недопонимание, обиду. Поэтому ругать за плохие оценки надо по минимуму, отметила Наумова.

Лучше вспомнить свое детство и рассказать про случаи, когда тоже что-то не получалось. Это поможет сблизиться с ребенком.

«Детям важно объяснить, что оценка показывает, как они усвоили материал. Если то-то не получилось, оценка сигнализирует, что пора позаниматься побольше или, наоборот, выспаться, не нервничать, чтобы в следующий раз на контрольной или на ответе в классе максимально сконцентрироваться», – добавила психолог.