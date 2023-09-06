Как научить ребенка выполнять домашнее задание самостоятельно

Чтобы школьники начали выполнять домашнюю работу без помощи взрослых, они должен усвоить правила оформления заданий и в целом понять их суть. Иногда дети боятся допустить ошибку, потому что мама или папа будут ругать и заставят переписывать. Как родителям подготовить и мотивировать ребенка на самостоятельную работу над уроками, «ФедералПресс» узнал у детского психолога Натальи Наумовой.

© РИА "ФедералПресс"

«Предлагаем ребенку сначала все писать на черновике самостоятельно. Если он сталкивается с затруднениями, пусть зовет родителей на помощь. Можно также привлечь репетитора, чтобы тот растолковал, как и что нужно делать. После ребенок уже сможет выполнять задания своими силами», – пояснила специалист.

По словам Наумовой, всегда нужно исходить из возможностей детей. Если есть затруднения, не нужно заставлять их сидеть и плакать над заданиями в одиночестве.

Необходимо научить ребенка самостоятельности, а не безысходности. Поэтому сначала лучше объяснить материал, добиться того, чтобы чадо понимало, что именно делает. Далее нужно оставить его на какое-то время.

«Уходя, нужно сказать: «Ты это пока выполни, но если что-то непонятно, то зови меня». Если ребенку все понятно, но мы видим, что у него осталась тревожность, привычка и удобство звать родителей, тогда в следующем этапе говорим: «Давай 15–30 минут самостоятельно подумай, сделай, что можешь, а позже вместе все проверим», – добавила психолог.