Как научить ребенка выполнять домашнее задание самостоятельно
Чтобы школьники начали выполнять домашнюю работу без помощи взрослых, они должен усвоить правила оформления заданий и в целом понять их суть. Иногда дети боятся допустить ошибку, потому что мама или папа будут ругать и заставят переписывать. Как родителям подготовить и мотивировать ребенка на самостоятельную работу над уроками, «ФедералПресс» узнал у детского психолога Натальи Наумовой.
«Предлагаем ребенку сначала все писать на черновике самостоятельно. Если он сталкивается с затруднениями, пусть зовет родителей на помощь. Можно также привлечь репетитора, чтобы тот растолковал, как и что нужно делать. После ребенок уже сможет выполнять задания своими силами», – пояснила специалист.
По словам Наумовой, всегда нужно исходить из возможностей детей. Если есть затруднения, не нужно заставлять их сидеть и плакать над заданиями в одиночестве.
Необходимо научить ребенка самостоятельности, а не безысходности. Поэтому сначала лучше объяснить материал, добиться того, чтобы чадо понимало, что именно делает. Далее нужно оставить его на какое-то время.
«Уходя, нужно сказать: «Ты это пока выполни, но если что-то непонятно, то зови меня». Если ребенку все понятно, но мы видим, что у него осталась тревожность, привычка и удобство звать родителей, тогда в следующем этапе говорим: «Давай 15–30 минут самостоятельно подумай, сделай, что можешь, а позже вместе все проверим», – добавила психолог.
Чем больше у ребенка уровень знаний, тем легче ему будет выполнять домашние задания, и он будет более самостоятельным. Главное – нельзя ругать детей за малейшие ошибки, оплошности, какие-то помарки. Напротив, нужно поддерживать и мотивировать их. Ребенок должен понимать, что учеба и домашняя работа – это его задача, как работа у мамы с папой. Когда у детей появляется личный мотив, то интерес к обучению возрастает, заключила собеседница.