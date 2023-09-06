Как рассчитать сумму карманных денег детям

«Если же он (ребёнок. — RT) после школы самостоятельно идёт на дополнительные занятия, следует учесть, с какой вероятностью ребёнок проголодается до их начала или к моменту окончания и что для него будет оптимальнее: поужинать в ближайшем кафе, купить перекус в магазине или другое», — сказала она.