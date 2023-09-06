Как предотвратить проблемы со зрением у школьников

У первоклашек и их родителей хватает забот: нужно привыкать к изменениям в распорядке дня, уделять время занятиям и отдыху, освежать имеющиеся знания и получать новые, общаться с педагогами и одноклассниками. Ребята, только начинающие привыкать к школьной жизни, не сразу могут приспособиться к нагрузке. Вдобавок нередки случаи развития у них, например, близорукости.

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Издание «Вести Подмосковья» узнало у медицинского специалиста, как предотвратить проблемы со зрением в начале школьного пути.

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«Самым важным пунктом является организация рабочего места ребенка. Ученик должен сидеть прямо, чтобы ноги полностью стояли на полу, а колени имели угол 90 градусов. Важным параметром касаемо зрения является расстояние от глаз до книги или тетради: оно должно составлять не менее 30 сантиметров. Отлично подойдет стол, где столешница поднимается и опускается для чтения, рисования и выполнения домашнего задания», - сообщила травматолог-ортопед сети салонов ОРТЕКА Олеся Арсланова.

Кстати, не стоит выбирать стол с глянцевой поверхностью, чтобы отблески от нее не попадали ребенку в глаза.

Кроме того, свою роль играет освещение в комнате, где первоклашка сидит за учебником. Врач напомнила, что настольную лампу нужно поставить с противоположной стороны от пишущей руки (окно тоже должно находится по такому принципу).

«Верхнее освещение должно быть достаточным и равномерным, чтобы не перегружать глаза ребенка, когда он отрывается от заданий. Стоит избегать ярких и близко расположенных источников света - лучше выбрать настольную лампу с рассеянным светом», - посоветовала эксперт.

Нельзя забывать о важности перерывов: ребенку необходимо давать зрению отдых каждые 20-30 минут. В это время можно делать гимнастику для глаз, чтобы снять напряжение и улучшить в них кровообращение. Обычно в перечень упражнений входит быстрое мигание на протяжении минуты, крепкое зажмуривание на пару секунд, вращение глазами по кругу в одну и в другую сторону. Можно также несколько раз повторить упражнение, при котором нужно смотреть вверх, вниз, влево и вправо.

На зрение влияет и правильное питание.

«Ребенок должен получать достаточно витаминов и минералов, необходимых для здоровья глаз. В рацион следует включить фрукты, овощи, рыба, яйца, орехи и другие продукты, богатые полезными веществами, а также специальные детские витаминные комплексы, которые содержат витамин D (их должен выписать врач после личной консультации). Самым важным для глаз является витамин А, содержащийся в оранжевых фруктах и овощах. Например, им богаты морковь и тыква», - пояснила специалист в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Подрастающее поколение достаточно рано осваивает плоды технического прогресса. Некоторые дети учатся обращаться со смартфоном раньше, чем озвучат первое членораздельное предложение. Без гаджетов не обойтись: они нужны для процесса обучения, вдобавок в будущем благодаря технологической осведомленности получится претендовать на высокооплачиваемую работу. Однако для сохранения зрения и осанки лучше ограничивать зависание первоклашки в гаджетах.