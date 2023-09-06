Каким должен быть правильный завтрак для ребенка

Успеваемость в учебе и спортивные достижения связаны не только с усержием школьника, но и с правильным питанием. Диетолог Инна Кононеко рассказала, какой завтрак лучше всего приготовить ребенку.

© Вечерняя Москва

Одна из составляющих завтрака — белок, который быстро усваивается. Он нужен для роста и развития организма. Можно предложить ребенку творог или сырники.

Также отлично подойдут для завтрака яйца. Яйца — это легкоперевариваемый продукт. Они содержат лецитин — вещество, входящее в оболочку нервных клеток. Чем лучше оболочка, тем быстрее нервные клетки передают друг другу сигнал.

Соответственно, тем лучше память, внимание, скорость мышления.

Диетолог добавила, что длинные углеводы стимулируют умственную деятельность, поэтому на завтрак можно дать ребенку кашу из цельной крупы. В кашу можно добавить кунжутные или тыквенные семечки, грецкие орехи, передает телеканал «Санкт-Петербург».