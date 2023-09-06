Врач раскрыла, как часто могут болеть дети

Маленький ребенок может болеть до восьми раз в год, предупредила врач-оториноларинголог Ольга Бегашева. В беседе с РИАМО она подчеркнула, что это абсолютно нормально, так как в мире есть большое количество вирусов, а организм ребенка не приспособлен ни к одному из них. С возрастом ситуация должна выравниваться, уточнила специалист.

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Конечно, не стоит забывать о взаимодействии в малых группах в школе и детском саду, где вирусы легко передаются от ребенка к ребенку, — напомнила лор.

По словам врача, осенью дети в среднем болеют чаще. Это связано с частыми перепадами температуры и переохлаждениями. Так, квартиры еще не отапливаются, когда на улице достаточно холодно. Заболевания также возникают, когда погода резко меняется, а организм не успевает перестроиться. Бегашева пояснила, что во рту и носу человека есть большое количество условно-патогенных бактерий, которые активно размножаются при переохлаждении из-за ослабления защитного барьера на слизистых оболочках.