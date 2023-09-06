Названы продукты для идеального полдника школьнику

Основа детского питания — это чёткий режим. Все приёмы пищи должны производиться в одно время, без долгих перерывов, пишет Food.ru

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Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют садиться ребёнку за стол не менее пяти раз в сутки — через каждые четыре часа.

Завтрак лучше всего проводить в 7:30 – 8:00, перекус – с 11:00 до 11:30, а обед – 12:30 — 14:00.

Полдник приходится на 16:30 — 17:00, ужин – на 19:00 — 19:30.

Лёгкий перекус между обедом и ужином нужен, чтобы поддержать энергетический баланс. Так школьник меньше будет уставать и легче справляться с нагрузкой.

Для полдника подойдут свежие фрукты и ягоды, можно сочетать кисломолочный или молочный напиток с булкой, сочником, вафлями, коржиком или печеньем.