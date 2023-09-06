Ортопед рассказала, как помочь школьнику сохранить осанку

С началом учебного года важно, чтобы ребенок практиковался в правильной осанке, поскольку во время учебы он проводит в положении сидя до восьми часов в день. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-ортопед ОРТЕКА Дарья Черемисова.

© Газета.Ru

«Именно в школьном возрасте чаще всего диагностируются заболевания опорно-двигательной системы: сколиотические деформации позвоночника, гиперкифоз (сутулость). Это связано, в том числе, с неправильной осанкой во время занятий и выполнения домашней работы», — объяснила она.

К главным правилам правильной осанки, по словам врача, относится: важно, чтобы стопы полностью стояли на полу; локти не должны висеть в воздухе; спиной необходимо полностью опираться на спинку; каждые 45 минут надо вставать и делать разминку.

При покупке рюкзака важно помнить о нескольких моментах, отметила врач.

«Его размер не должен превышать размер спины ребенка. Верхняя часть рюкзака должна располагаться примерно на 5 сантиметров выше лопаток. Нижняя — не более чем на 8 сантиметров ниже линии талии. У рюкзака должны быть мягкие регулируемые лямки и мягкая спинка, а также поясной ремень для дополнительной поддержки. Вес рюкзака не должен превышать 10% от массы тела ребенка», — подчеркнула эксперт.