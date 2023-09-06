Почему не стоит платить ребенку за оценки

Родителям не стоит платить школьникам за оценки, потому что это может вызвать в нем циничность и привести к товарно-денежным отношениям в семье. Об этом в беседе с "Радио 1" рассказала директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.
"Если вы таким образом захотите ребенка простимулировать, действительно, в течение года-двух этот метод сработает, но потом вы получите товарно-денежные отношения. Ребенок вырастет и спросит, на кого вы написали завещание. Он будет просить подарить какую-то вещь, а если вы этого не сделаете он будет вас шантажировать, например, начнет плохо себя вести или не будет заботиться о вас в старости", — пояснила Смолярчук.
По мнению эксперта, в воспитании детей родителям стоит обращать внимание на другие вещи. В частности, давать им внимание, заботу и время, а не "дрессировку" и деньги.
Детский психолог Варвара Кокурина до этого говорила, что школьников не стоит сильно нагружать учебой в первые недели учебного года, чтобы помочь им снова войти в режим. Она напомнила родителям, что в этот сложный для всех детей период им особенно важно получать внимание и любовь.