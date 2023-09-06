Почему не стоит платить ребенку за оценки

"Если вы таким образом захотите ребенка простимулировать, действительно, в течение года-двух этот метод сработает, но потом вы получите товарно-денежные отношения. Ребенок вырастет и спросит, на кого вы написали завещание. Он будет просить подарить какую-то вещь, а если вы этого не сделаете он будет вас шантажировать, например, начнет плохо себя вести или не будет заботиться о вас в старости", — пояснила Смолярчук.