Чтобы не носить очки: офтальмолог дала советы родителям школьников

Осень и начало учебного года — период, когда здоровье ребенка становится для родителя настоящей головной болью. Резкое повышение нагрузки, сезонные инфекции и ослабление иммунитета становятся причиной развития не только «стандартных» ОРВИ, но и различных заболеваний глаз. Помимо соблюдения базовых мер гигиены, профилактики сезонных заболеваний и активностей по укреплению иммунитета врачи рекомендуют не забывать посещать детского офтальмолога для проверки остроты зрения школьника. Это особенно актуально для юных представителей «групп риска» по близорукости — детей в возрасте 6–7 лет, у родственников которых уже диагностирована миопия.

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По данным ВОЗ, миопия является самым распространенным из нарушений зрения. Она диагностирована у 2–3,5 млрд человек в мире, причем от 265 до 369 млн случаев приходятся на детей и подростков.

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Развитию миопии у детей младшего и среднего школьного возраста предшествуют нарушения аккомодации — способности глаза к четкому видению разноудаленных объектов, благодаря которой глаз может переводить фокус с близкого расстояния на дальнее и наоборот. Одна из ключевых причин возникновения таких нарушений — длительное использование гаджетов. Причем если взрослые чаще пользуются компьютерами и ноутбуками, которые располагаются на расстоянии от глаз, то дети уже с первых лет жизни привыкают к телефонам и планшетам, которые держат практически перед лицом. Другой важный фактор — серьезная учебная нагрузка, чтение и письмо, вследствие которых глаза ребенка приспосабливаются к работе на близком расстоянии, но острота зрения вдаль снижается. Это становится причиной так называемого синдрома «школьной близорукости».

Как вовремя заметить нарушения аккомодации и развивающуюся близорукость:

ребенок прищуривается;

ребенок жалуется на то, что в глазах двоится;

меняется поза при письме — ребенок сильно наклоняется над тетрадью;

жалобы на головную боль.

Для предотвращения нарушений аккомодации и развития близорукости важно придерживаться принципов здорового образа жизни. Для детей это означает регулярную физическую активность, ежедневные прогулки и разумное ограничение использования гаджетов. «Важно помнить о необходимости активностей на свежем воздухе — в том числе в течение учебного года. Даже если ребенок проводит все лето на даче или на море, наверстать «упущенное» за время учебы, к сожалению, не получится. Нагрузку на глаза, с которой сталкиваются дети школьного возраста, невозможно компенсировать каникулами. Нужно запомнить правило 20-20-20-2. После каждых 20 минут зрительной работы необходимо делать перерыв на 20 секунд и смотреть на дальние объекты на расстоянии не менее 20 футов (6 метров), а также не менее 2 часов в сутки проводить на свежем воздухе», — советует врач-офтальмолог, член Европейской академии ортокератологии и контроля миопии EuroOK Марина Махова.

Детям дошкольного и школьного возраста рекомендуется посещать педиатра или детского офтальмолога ежегодно. Если в ходе такого профилактического осмотра будут обнаружены нарушения аккомодации, специалист может порекомендовать средства, снижающие напряжение зрачковой мышцы. Так, например, глазные капли-мидриатики, как правило, назначаются врачом 4 раза в год, длительными курсами до месяца. Они могут применяться с шестилетнего возраста и при регулярном использовании позволяют добиться улучшения состояния глазной мышцы, отодвигая срок развития близорукости. По данным исследований, большей эффективностью обладают средства с фенилэфрином и гипромеллозой — веществом, которое позволяет дольше удерживать препарат на глазной поверхности, усиливая его эффективность.

Если же диагноз близорукость (миопия) уже поставлен, то в дополнение к лечению мидриатиками врач поможет подобрать очки. Также у детей уже с трех лет могут использоваться дневные контактные линзы. Еще одно решение — ночные линзы, позволяющие корректировать зрение во время сна, — использовать другие средства в дневное время при этом не нужно.

Простые меры для защиты здоровья зрения детей

Соблюдение режима дня: достаточный сон, регулярные активности на свежем воздухе и физические нагрузки.

Регулярный отдых для глаз: смена видов нагрузки на зрение — после работы с объектами, находящимися вблизи (книгой/экраном), нужно посмотреть вдаль и часто поморгать в течение минуты, чтобы увлажнить поверхность глаза.

Правильно организовать домашнее освещение: исключить попадание лучей прямо в глаза, разместить лампу слева для правшей и справа — для левшей.