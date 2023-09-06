Как отправить ребенка в первый класс

Обретя друзей, ребёнок быстрее адаптируется к школьной жизни и справится со стрессом.

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Поэтому, когда забираете дитя со школы, не торопитесь тащить его домой — пусть хотя бы полчасика погуляет с другими ребятишками, сказала психолог Анна Болгова. Она объяснила, как ещё физически и психологически подготовить ребёнка к школе.

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Психологическая подготовка к школе

Ребёнку с самого начала нужно дать понять, что в школе он окажется не во враждебной среде, а в окружении интересных и добрых людей, сказала Болгова изданию Комсомольская правда — Томск . Самая важная рекомендация родителям:

Объясните ребёнку, что с любой проблемой он может обратиться к классному руководителю. Тогда чувство защищенности не будет покидать первоклассника в отсутствии родителей.

Второй важнейший совет: всячески помогайте ребёнку обрести друзей в школе. Обычно детей этому учить не надо, если раньше никаких проблем с коммуникацией у них не возникало. Главное — не препятствовать сближению с другими ребятами, а поощрять его.

«Если есть возможность погулять после школы с одноклассниками, выделите на это минут 30–40, когда забираете ребенка. Пусть он потеснее пообщается с ребятами», — объяснила психолог.

А ещё лучше всем вместе провести выходные — выехать на природы или сходить в театр. Всё-таки школа — это прежде всего учебное заведение, там нет неформальной обстановки, в которой ребёнку легко раскрепоститься.

Третий совет: поощряйте успех в учёбе. Ребёнку необходимо давать чувствовать себя молодцом, если он справляется с домашним заданием. Если что-то не получается, вам ругать его, исправлять ошибки не надо — это прерогатива учителя.

«Борьба за оценки — это не наша борьба. Мы, родители, боремся за то, чтобы малыш чувствовал себя самым любимым и хорошим мальчиком или девочкой. Формируем ему высокую самооценку», — пояснила специалист.

Ребёнок не хочет в школу. Что делать?

В какой-то момент родители могут столкнуться с нежеланием ребёнка идти в школу. В этой ситуации важно повести себя грамотно, чтобы не усугубить положение. Вот какой алгоритм предлагает психолог Татьяна Клец:

Спросите у ребёнка, почему он не хочет идти в школу. Он может рассказать, что его беспокоит и чего он там опасается. Проблему полезно обсудить с педагогом или школьным психологом.

Постарайтесь сделать школу в глазах ребёнка более привлекательной и безопасной. Для этого выясните — хорошие ли у него отношения с одноклассниками и учителями. Отбить желание посещать школу могут издевательства и буллинг.

Дома объясните ребёнку, что учиться важно для его будущего, а также поддерживайте его достижения в учёбе.

В крайнем случае поищите другую школу либо переведите ребёнка на домашнее обучение.

Как подготовить ребёнка к школе физически

Начало школьной жизни — это определённые изменения и для организма ребёнка. Ему придётся столкнуться с незнакомыми раннее бактериями, подстраиваться под новый распорядок дня, привыкать к новому режиму питания.

По словам Болговой, задача родителя — помочь в адаптации школьника. Для этого полезно всей семье подстроить свой режим дня под распорядок первоклассника насколько это возможно. Ребёнку может быть непонятно, почему после 21 часов вся семья продолжает смотреть телевизор, а ему пора спать.

Обеспечьте первоклассника перекусами. Кладите ему в портфель что-нибудь питательное, чем бы он мог подкрепиться, а также угостить одноклассников — это может помочь в сближении с ними.