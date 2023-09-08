Как уберечь организм ребенка от дисбаланса микроэлементов

Витамины — это особые вещества, необходимые организму для полноценной работы. Сами по себе они не обладают пищевой ценностью, но при этом регулируют обменные процессы, катализируют биохимические реакции и помогают в усвоении многих минеральных компонентов.

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Витамины поступают в организм с продуктами питания, и только некоторые из них в небольших количествах могут синтезироваться кишечной микрофлорой. Однако условия жизни, питание, факторы внешней среды, острые и хронические заболевания органов и систем организма, особенно патология желудочно-кишечного тракта, приводят к дефициту этих веществ и нарушению процессов усвоения. Дефицит витаминов является одной из важных причин ухудшения состояния здоровья детей.

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Галина Михайловна Филатова, врач-педиатр высшей квалификационной категории, диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт компании SOLGAR: "Организм ребенка особенно чувствителен к недостатку витаминов, так как он постоянно растет и развивается. Витаминный дисбаланс отрицательно сказывается на обмене веществ, снижает уровень работоспособности, ведет к быстрой утомляемости организма. Наряду с этим из-за недостатка витаминов снижается способность иммунной системы противостоять действию патогенных факторов и неблагоприятному воздействию внешней среды. Многочисленные исследования, проводимые в различных регионах совместно с Институтом питания, показали, что за последние годы обеспеченность витаминами населения России существенно ухудшилась. У 70-80% детей отмечается сочетанный дефицит 3-х и более витаминов. Также выявлено, что у российских детей дефицит витаминов имеет характер полигиповитаминоза и является круглогодичным, т. е. не улучшается даже в летние месяцы".

По статистике, у 90 % детей с 7 до 18 лет наблюдается недостаточность или дефицит витамина D, у 70-80% — дефицит йода (J), 30-40% детей страдают от нехватки кальция (Ca), 24-63% — от скрытого дефицита железа (Fe), а 16-47% — от ярко выраженной анемии (дефицита железа).

Часто нежелание детей употреблять в пищу животные белки приводит к нехватке витамина В12, а в подростковом возрасте из-за однообразного или не вполне полноценного питания проблемой часто становится недостаток витамина С.

Очевидно, что дисбаланс витаминов в организме необходимо регулировать. Но как именно сделать этот процесс простым, естественным и не вызывающим неприятия?

Галина Михайловна Филатова: "Возможность обеспечить ребенка всеми необходимыми витаминами за счет исключительно натуральных продуктов питания выглядит довольно привлекательной, но в реальности она мало достижима, ведь содержание витаминов в овощах и фруктах широко варьирует в различные сезоны. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют включать в рацион различные витаминно-минеральные комплексы".

Накануне начала школьных занятий, а также в период высокой учебной нагрузки следует принимать поливитаминные комплексы, содержащие витамины группы В (В6, В12), а также магний (Mg), Омега 3 полиненасыщенных жирные кислоты, карнитин и холин. Их сочетание помогает усилить умственную деятельность, лучше справляться с психоэмоциональной нагрузкой и взаимодействовать с учителями и одноклассниками, а также повышает иммунитет, ведь не каждый организм может самостоятельно противостоять вирусам и бактериям в плохо проветриваемых помещениях с часто болеющими одноклассниками.

Наталья Сергеевна Маджугина, врач общей практики, семейный врач, эксперт компании SOLGAR: "Витамины группы В и магний поддержат работу нервной системы. Для этого в рационе должны быть крупы: гречневая и овсяная, зелень, зеленые овощи (брокколи, огурцы, авокадо) орехи, фасоль, морская рыба (желательно дикого вылова), мясные продукты (индейка, кролик, телятина) фрукты, молочные продукты, розовая гималайская и/или морская соль. Суточная потребность в магнии колеблется в разных возрастных группах от 100 до 400 мг в сутки, принимать его лучше в специальных "детских" формах — глицината (бисглицината) или цитрата магния. Что касается витаминов группы В, то в профилактических целях лучше использовать специальные комплексы, содержащие весь спектр: B1 — тиамин; B2 — рибофлавин; B3 (PP) — ниацин (никотиновая кислота); B5 — пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция); B6 — пиридоксин (в форме передоксаль-5-фосфат); B7 — биотин; B9 —фолиевая кислота, лучше в виде метилфолата; B12 — цианокобаламин (активные формы метилкаболамин/аденозилкаболамин). Профилактические дозировки каждого витамина также зависят от возраста. Полезным добавлением в сентябре также станет витамин D, для поддержания иммунитета, фосфорно-кальциевого обмена и других важных функций.".

Также очень важно помнить, что осенне-зимний период является непростым не только для детей, но и для взрослых. Более того, эмоциональное состояние взрослого во многом влияет на психологическое состояние ребенка.