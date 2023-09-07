Женщина узнала о поведении свекрови и запретила ей оставаться с ее ребенком

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как узнала о поведении свекрови, когда она присматривала за ее сыном, и запретила матери мужа оставаться с ним наедине.

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Она рассказала, что свекровь морила голодом ребенка, из-за чего он дважды оказывался в больнице.

«Мой сын весил 4,4 килограмма при рождении и весит 10,3 килограмма сейчас», — написала автор поста. Когда ее ребенку было шесть недель, ее свекровь попросила оставить ей внука на день.

«Мне было некомфортно, но мой муж настоял на этом, и я налила в бутылочку грудного молока и отвезла сына к его матери», — отметила она.

Вечером женщина приехала к свекрови за ребенком, после чего обнаружила, что он выглядит нездорово.

«Мой сын был будто без сознания, я покормила его и отвезла в больницу», — пожаловалась рассказчица.

По ее словам, врачи сразу поставили капельницу ребенку. Позже ее свекровь призналась, что посчитала внука слишком тяжелым для шести недель и поэтому не покормила его.

«Я была в ярости и пообещала больше никогда не оставлять сына со свекровью», — заявила автор.

Однако спустя четыре месяца ее свекровь снова попросила провести время с внуком.

«Я отказывалась, но она продолжала настаивать, и через месяц я согласилась привести ей сына на три часа», — написала героиня истории.

Когда женщина вернулась за сыном, он снова выглядел слабым.

«У него была высокая температура, я повезла его в больницу», — сказала рассказчица.

Позже выяснилось, что ее свекровь нанесла на ребенка ментоловый бальзам и травы, потому что посчитала, что у него редкие волосы.

«Еще она снова не покормила его и сослалась на то, что он слишком много весит», — добавила женщина.

В итоге она сказала мужу, что больше никогда не позволит его матери проводить время с их ребенком.