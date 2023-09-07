Психолог рассказала об опасности «синдрома 7 сентября»

Через неделю после того, как ребенок начинает ходить в школу после летних каникул, у него меняется поведение и пропадает желание посещать учебное заведение. Особенно сильно этому состоянию подвержены первоклассники и дети младших классов.

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Так, если в первые дни сентября утреннее пробуждение и сборы в школу не вызывали трудностей, то спустя неделю школьник проявляет нежелание идти в школу.

Это состояние психологи называют «синдром 7 сентября». Причем подвержен ему каждый первоклассник вне зависимости от того, готов он к школе или нет, заявила в разговоре с aif.ru психолог Татьяна Василькова.

Смена обстановки - стрессовая для ребенка ситуация, поэтому некоторые из них могут замкнуться, начать чаще болеть, предупредила психолог.