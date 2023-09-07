Психолог рассказала об опасности «синдрома 7 сентября»

Психолог Василькова рассказала об опасности «синдрома 7 сентября»
Через неделю после того, как ребенок начинает ходить в школу после летних каникул, у него меняется поведение и пропадает желание посещать учебное заведение. Особенно сильно этому состоянию подвержены первоклассники и дети младших классов.
Так, если в первые дни сентября утреннее пробуждение и сборы в школу не вызывали трудностей, то спустя неделю школьник проявляет нежелание идти в школу.
Это состояние психологи называют «синдром 7 сентября». Причем подвержен ему каждый первоклассник вне зависимости от того, готов он к школе или нет, заявила в разговоре с aif.ru психолог Татьяна Василькова.
Смена обстановки - стрессовая для ребенка ситуация, поэтому некоторые из них могут замкнуться, начать чаще болеть, предупредила психолог.
Чтобы помочь ребенку легче принять новый этап жизни, родителям рекомендуют чаще говорить с ними о школе, рассказывать заранее, что их ждет, интересоваться, как обстоят дела с учебой и сверстниками.