Психолог предупредила о риске невроза у детей

У детей, которые посещают множество дополнительных занятий одновременно, может развиться невроз, предупредила психоаналитик Ирина Смолярчук.

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Об этом сообщает "Радио 1". Эксперт рекомендовала родителям не отдавать ребенка в секции в первые месяцы учебы.

Как отметила специалист, детям нужно время, чтобы привыкнуть к режиму. Кроме того, всегда необходимо учитывать пожелания ребенка, подчеркнула она.

"Если родители придумали пять секций, заставляют туда ходить и видят, что ребенок сопротивляется, то это история про родительские амбиции и несбывшиеся мечты", – объяснила Смолярчук.

По ее словам, такие действия приведут к тому, что ребенок либо начнет протестовать, либо все закончится неврозом. Психолог также добавила, что принуждение со стороны родителей к учебе может способствовать возникновению вредных привычек у подростков, таких как курение или употребление наркотиков.