Эксперт посоветовала не перегружать школьников дополнительными занятиями

Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук выразила мнение, что в начале учебного года не стоит нагружать детей дополнительными занятиями и секциями, поскольку в это время проходит адаптация к новому режиму.

© Unsplash

В беседе с «Радио 1» эксперт также отметила, что ребёнок должен посещать секции по желанию.

«Если родители придумали пять секций, заставляют туда ходить и видят, что ребёнок сопротивляется, то это история про родительские амбиции и несбывшиеся мечты», — сказала Смолярчук.