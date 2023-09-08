Психолог объяснил, как относиться к детским мечтам

Фраза «Много хочешь — мало получишь» программирует детей на несчастное существование, на синдром отложенной жизни. Дети не должны заново проживать родительскую жизнь в «лучшем» варианте, у них должна быть своя собственная — со своими мечтами и устремлениями.

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Психолог Сергей Розанов и его коллеги рассказал, как относиться к детским мечтам.

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Детские мечты — как их зарубают на корню

Почему психологи, пытаясь найти ключ к решению проблемы взрослого человека, постоянно пытаются как можно больше узнать о его детстве? Если человек не может определиться с профессией, ему предлагают вспомнить, о чём он мечтал в детстве? Кем он хотел стать, когда был маленьким?

Как отметил психолог Валерий Гут, детские мечты — самые чистые, глубокие и настоящие. Поэтому они так важны. На них нет налёта мнения окружающих, массовой культуры потребления и прочего.

Будет ли мечта реализована во многом зависит от поведения взрослы: они либо лелеют её, либо обесценивают. Ребёнок однажды вырастет, и в повседневной суете может забыть обещание самому себе исполнить мечту. А уж если родители в своё время говорили что-то вроде «Много хочешь — мало получишь», то мы и вовсе можем отказаться от своей цели, сочтя её глупостью.

«Эта установка будет идти с человеком по жизни, не позволяя мечтать, ставить цели и желать лучшего для себя, а впоследствии и для своей семьи», — объяснил «Доктору Питеру» Сергей Розанов.

И наоборот, когда мы во взрослом возрасте достигает того, о чём мечтали в детстве, то ощущаем непередаваемую радость и подлинную уверенность в себе. Желавший стать писателем пишет свой первый роман, потом это становится одним из самых приятных событий в его жизни.

Что будет, если детские мечты не сбудутся

Несбывшиеся, подавленные детские мечты превращаются в то, что психологи называют незакрытым гештальтом. Отложенные на потом и нереализованные цели могут преследовать человека всю его жизнь.

Психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева рассказала изданию, к чему приводят нереализованные мечты:

Выбор профессии, которая не соответствует жизненным установкам человека. Только подумайте, сколько в мире людей, которые под давлением общества зарыли в землю свой талант, не став новыми Дали, Шубертами и Лобачевскими? Они вынуждены заниматься всю жизнь чем-то другим, потому что «приходится».

Попытки прожить «лучшую» жизнь через своих детей. Приведём пример. Мужчина с самого детства страстно желал стать великим боксёром, но в юношестве получил травму и любимое дело пришлось забросить. Теперь он неприметный бухгалтер, в глубине души не ушедший с ринга. Что он делает, когда подрастают его дети? Отдаёт сразу же своего сына (или даже дочь) на бокс. Мальчику больше нравятся шахматы, но отец так хочет прожить свою «лучшую» жизнь через ребёнка, что просто портит жизненный сценарий своего чада.

Синдром отложенной жизни. Отказавшийся от собственной мечты человек живёт «как надо» и полностью игнорирует своё «хочу». У него его «настоящая» жизнь ещё не началась, она где-то там, в неопределённом будущем. А пока надо к ней готовится. Увы, та самая «отложенная» жизнь может никогда не наступить.

А если я хотел стать Суперменом?

Далеко не все дети, на вопрос «Кем бы ты хотел стать» называют какие-то реально достижимые цели. На то они и детские мечты, что могут быть самыми яркими и невероятными.

Кто-то грезит стать Суперменом, изобрести машину времени, построить гигантскую башню и т.д. Как реализовать эти мечты? По словам психолога Розанова, хотя подобные грёзы недостижимы, они не лишены смысла. Они участвуют в формировании психики ребёнка. И часто за ними кроются вполне реальные потребности — быть полезным, получить признание в обществе, изобрести что-то уникальное и т.д.