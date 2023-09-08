Когда срочно нужно менять ребенку школу

Смена школы – серьезный шаг, на который сложно решиться без значимых оснований. Психолог Ирина Гришина объяснила, как понять, какие проблемы в образовательном учреждении лучше преодолеть, а какие являются знаком, что пора его покинуть.

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«Первый сигнал – демотивация. Она выражается в том, что ребенок без интереса идет в школу, перестает делать домашние задания и вообще всем видом дает понять, что ему скучно», – отметила эксперт.

Это ненормальное для ребенка состояние: интерес к учебе должен быть на протяжении всего периода взросления, добавила Гришина.

Если школьнику не нравится один предмет, это не критично, но если недовольство вызывает большинство, то это повод задуматься о переходе в другое учреждение.

Второй сигнал – это плохие отношения с одноклассниками или учителями. Конфликты могут быть, критической ситуация становится, когда ребенка начинают травить и ситуация затягивается.

«Возможно, ребенку на этот период стоит организовать удаленное обучение, а если конфликт не решается – переводить в другую школу», – подчеркнула Гришина.

Третий сигнал – это низкий уровень образования. Когда классы переполнены, учитель не может охватить всех учеников, в результате некоторые не успевают.

Ирина Гришина подчеркнула, что при принятии решения о переводе нужно обязательно спросить мнение ребенка. Возможно, он не захочет менять школу из-за страха потерять друзей или появления проблем в новом учебном заведении, пишут «Известия».