Нужно ли пеленать новорожденных

Пеленание в различных формах используется во всём мире с 4000 года до н. э. Некоторые родители говорят, что это помогает их ребёнку заснуть, уменьшая плач и стресс, но есть риски, о которых следует знать.

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Мы поговорили с Ольгой Шустицкой, перинатальным психологом, продюсером бесплатной Школы мам «Олант» о том, какие типы пеленания бывают, в каких ситуациях это полезно и безопасно и какие ткани нужно использовать для пеленания.

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Во времена советского союза пеленали, кажется, каждого малыша. Времена поменялись — почему? Появились какие-то исследования на эту тему?

Раньше использовали «тугое» пеленание и не обращали внимание на индивидуальность ребёнка. Современная медицина доказала, что «тугое» пеленание увеличивает риск развития дисплазии тазобедренных суставов и влияет на двигательное развитие ребёнка. Когда малыш туго запеленут, он не может свободно двигать ручками и ножками и не получает необходимого для развития двигательного опыта.

Какие виды пеленания бывают?

То самое нежелательное «тугое» пеленание, о котором мы говорили выше. При таком виде пеленание новорожденным может быть труднее дышать, пеленание может увеличить вероятность перегрева малыша, поэтому следите за тем, чтобы этого не происходило. Потливость, влажные волосы, покрасневшие щёки, учащённое дыхание малыша — явные признаки того, что ребёнок перегрелся.

«Свободное пеленание с руками» — оно позволяет малышу сгибать ножки и ручки и двигать ими. Для этого во время пеленания ножки не выпрямляют, а оставляют свободно согнутыми и разведёнными и не фиксируют их пелёнкой плотно. И «свободное пеленание без ручек», когда ручки находятся вне пелёнки, а укрываются только ножки.

Зачем вообще пеленать?

Во-первых, спелёнутые дети лучше спят. Младенческое пеленание успокаивает младенцев, они легче засыпают. Считается, это происходит потому, что давление пелёнок напоминает ребёнку ощущения о спокойной и безопасной жизни в материнской утробе. Кроме того, пелёнка не даёт малышу будить себя рефлексом Моро – бесконтрольным вскидыванием ручек.

Во-вторых, пеленание уменьшает риск СВДС (СВДС — это быстрая, неожиданная и необъяснимая смерть внешне здорового младенца). Причины этого состояния до сих пор неизвестны, но есть предположение, что нарушается строение участка мозга, контролирующего дыхание во время сна.

И, в-третьих, пеленание даёт возможность ребёнку спать в единственно правильной позиции – на спине. Дыхательные мышцы у младенцев пока очень слабые, так что в положениях на боку или на животе ребёнку тяжелее дышать.

Чем пеленать и какие ткани можно использовать?

Самые идеальные ткани для пеленания — те, которые пропускают воздух и впитывают влагу, чтобы не вызвать перегрев. Например, муслин, трикотаж или бамбук.

Можно ли пеленать, если у ребёнка температура?

При повышенной температуре есть рекомендация не перегревать ребёнка, поэтому всё же от пеленания лучше отказаться, а вот положить ребёнка на себя, устроив контакт «кожа-к коже» даже нужно.

С какого возраста и до какого нужно пеленать? Как часто это делается? На прогулку в коляске ребёнка тоже стоит пеленать?

Пеленать стоит до 3–4 месяцев, пока ребёнок не научится переворачиваться, далее ребёнку пеленание не нужно. Важно правило: пеленаем ребёнка только на сон и только если нужно успокоить малыша. В течение бодрствования или если ребёнок спокойно заснул на груди у мамы, оставьте ребёнка без пелёнки, чтобы иметь возможность трогать ручки и ножки, чтобы малыш мог пяточками чувствовать разные поверхности и получать как можно больше разных тактильных ощущений. На прогулку можно ребёнка не пеленать, а использовать комбинезоны или конверты.

Нужно ли потом отучать ребёнка от пеленания?Иногда бывает, что детям нравится спокойствие, которое дают пелёнки, и тогда они отказываются спать без пеленания. В таких случаях рекомендуют постепенно уходить от пеленания, освобождая на сон сначала одну ручку, потом вторую, одну ножку и потом всего малыша.

Можно ли понять, что ребёнку категорически не подходит пеленание?