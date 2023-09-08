Когда не стоит оставлять ребенка наедине с бывшим мужем

Не всегда папа приносит пользу.

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К сожалению, не всегда удается разойтись без скандала вселенского масштаба и предугадать, соизволит ли второй родитель, чаще — отец — продолжать общение с детьми.

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Но даже если ваш бывший супруг выступает за то, чтобы видеться с малышом как можно чаще, есть моменты, которые должны вас остановить и заставить задуматься, а можно ли доверить этому человеку самое дорогое, что у вас есть.

Вы знаете, что бывший будет настраивать ребенка против вас

Довольно популярная ситуация, когда бывший супруг вместе со своей семьей настраивает детей против матери. Как правило, речь не идет об оскорблениях, но вы можете заметить, что ребенок рассказывает вам вещи о вас, которые не должен был в принципе узнать или которые не соответствуют действительности. Если такая «обработка» со стороны бывшего происходит постоянно, поставьте условие, что вы будете встречаться под вашим присмотром. Иногда такой подход не срабатывает и в этой ситуации стоит посоветоваться со своим адвокатом, каким образом можно повлиять на бывшего супруга по всем правилам.

Ваш бывший муж имеет вредные привычки

И нет, речь не о курении. Конечно, запретить взрослому человеку употреблять алкоголь вы не можете, однако поставить условие, что в момент нахождения ребенка на его территории, он не будет даже притрагиваться к спиртному, вы в силах. Другое дело, если ваш бывший супруг зависим от алкоголя. Даже если в момент опьянения он не проявляет агрессии, вы ни в коем случае не должны оставлять ребенка наедине, пусть это и его любимый отец. Обязательно сообщите о пристрастиях своего партнера адвокату в ходе судебного процесса, но не преувеличивайте — ложные факты выйдут вам боком.

У бывшего супруга есть психические расстройства