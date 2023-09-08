В России воспитательница избила не спавших в тихий час детей и попала на видео

В Ингушетии воспитательница применяла насилие к детям, которые не могли заснуть в тихий час. Снятую в дошкольном учреждении видеозапись опубликовало агентство «Регнум» в Telegram.

На кадрах, предположительно снятых в частном детском саду в столице республики Магасе, женщина пытается успокоить лежащих в кроватях детей. Когда ей не удается сделать это, она подходит к одному из них и бьет ребенка, который начинает плакать еще сильнее.

«Невоспитанные вообще», — комментирует еще одна находившаяся в комнате женщина.

После этого обе россиянки уходят.

Попавшим на видео инцидентом заинтересовалась республиканская прокуратура. В связи с публикацией видео надзорное ведомство проводит проверку.