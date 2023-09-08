Акушер-гинеколог рассказал, из чего должен состоять рацион кормящей матери
Петр Александрович Дробязко, врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, специалист по грудному вскармливанию КДЦ «МЕДСИ на Красной Пресне», рассказал, что можно есть матери во время грудного вскармливания. Медик отметил, что питание должно быть сбалансированным и не меньше 2500 калорий в день.
«Рацион должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, а также обеспечивать женщину витаминами, минеральными веществами и другими микронутриентами, потребность в которых в период кормления грудью также увеличивается», - объяснил Петр Дробязко.
Акушер-гинеколог отметил, что лучше всего придерживаться дробной системы, то есть принимать пищу 5–6 раз в день и включать в себя 3 основных приема пищи и 2-3 перекуса.
«Принимать пищу лучше за 30–40 минут до кормления ребенка – это способствует лучшей секреции молока», - дополнил врач.
Практически все, что ест мама, по словам Дробязко, в том или ином виде поступает в молоко. Следует избегать тех продуктов, которые ухудшают вкусовые качества молока (соленья, кислые, острые и пряные блюда, все сорта лука, чеснок). Некоторые продукты, такие как, бобовые, горошек, белокочанная капуста, могут повышать газообразование малыша и даже вызывать диарею. Не рекомендуется употреблять в пищу те продукты, которые с большой вероятностью могут вызвать аллергию.