Акушер-гинеколог рассказал, из чего должен состоять рацион кормящей матери

Петр Александрович Дробязко, врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, специалист по грудному вскармливанию КДЦ «МЕДСИ на Красной Пресне», рассказал, что можно есть матери во время грудного вскармливания. Медик отметил, что питание должно быть сбалансированным и не меньше 2500 калорий в день.

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«Рацион должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, а также обеспечивать женщину витаминами, минеральными веществами и другими микронутриентами, потребность в которых в период кормления грудью также увеличивается», - объяснил Петр Дробязко.

Акушер-гинеколог отметил, что лучше всего придерживаться дробной системы, то есть принимать пищу 5–6 раз в день и включать в себя 3 основных приема пищи и 2-3 перекуса.

«Принимать пищу лучше за 30–40 минут до кормления ребенка – это способствует лучшей секреции молока», - дополнил врач.