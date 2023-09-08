Сензитивные периоды развития вашего ребенка: что нужно знать?

Почему новорожденный ребенок не умеет говорить, а в три года уже может разговаривать на том языке, который он слышал все это время? А к шести годам он освоил в полном объеме один или даже несколько языков? Почему взрослые не могут с такой же легкостью, без особых усилий и заучивания освоить новый язык, просто слушая речь других? Об этом и не только в нашем материале.

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Секрет в том, что головной мозг ребенка отличается от мозга взрослого. Самый показательный период от 0 до 6 лет, когда это отличие особенно ярко проявляется. В это время у ребенка есть сензитивные периоды развития.

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Это время неврологической готовности мозга к определенной информации, которая нужна для развития ребенка. В это время он осваивает новые навыки с интересом, мягко, плавно, без особых усилий и усталости.

Почему родителям важно знать о существовании этих периодов? Дело в том, что это самое оптимальное время для усвоения новых навыков. Если его упустить, то дальше ребенку будет сложно или даже невозможно научиться этому.

Есть очень печальные примеры детей Маугли, которые жили с животными, вдали от общества. В сензитивный период развития социальных навыков они не получили опыта общения с людьми, не видели артикуляцию губ. И позже, когда они стали жить среди людей, так и не смогли научиться говорить. «Окно» развития закрылось.

Сензитивных периодов есть несколько, и каждый из них по-своему важен.

Сензитивный период порядка

Ребенок, попав в окружающий мир, еще ничего не знает о правилах, режиме и т.д. Все последовательности и закономерности, так называемая рутина, — это его опора. Когда порядок нарушается, ребенок оказывается в растерянности. Например, если его всегда укладывала мама, а тут он остался с бабушкой, то ритуал может не сработать. Или если вы на прогулке пошли по другой дороге, неожиданно открыли зонт, то ребенок может расплакаться.

Если в отношениях с ребенком четко выстроены границы, в семье есть четкие правила поведения, а в комнатах все лежит на своих местах, тогда ребенок эмоционально стабилен.

Этот сензитивный период длится от 0 до 3,5-4 лет и крайне важен для развития интеллекта, так как он помогает упорядочить все впечатления и новые знания о мире.

Сензитивный период утончения/движения

Движение — это основа развития речи и интеллекта. Родителям важно не ограничивать движение ребенка на этом этапе развития.

От 0 до 1,5 лет ребенок овладевает телом, поэтому важно создать среду для движения. Крайне не рекомендуется использовать манежи, кровати с высокими бортиками, высокие стулья с ремнями, не говоря уже о телевизорах, планшетах и телефонах.

От 1-1,5 и до 4 лет — это возраст, когда ребенок встал на ноги и у него освободились руки. В этот период ребенок что-то делает руками: открывает дверцы, пересыпает крупу, лезет в шкафчики. Важно создать безопасную среду, где он смог бы отрабатывать эти навыки, например, чистить зубы, одеваться, готовить еду, протирать пыль и т.д.

От 4 до 6 лет у детей возникает потребность в более мелких и точных движениях руки. Ребенок начинает более тщательно раскрашивать рисунки, стараясь не заходить за границы, собирать мелкий конструктор или работать с пинцетом, рука готовится к письму.

Сензитивный период утончения сенсорного восприятия

Когда ребенок только рождается, первый орган из всех органов чувств, который у ребенка самый активный, — это орган зрения. Потом ребенок развивает тактильные чувства. Малыши в этот период все тянут в рот и стремятся потрогать. Переживать и ругать за это не стоит — это абсолютно нормально и естественно для развития. Рот — это тот орган, который может дать самую подробную информацию о предмете даже взрослым. Опять же, необходимо подготовить среду должным образом.

Ребенок в первые годы жизни набирает сенсорные эталоны. Он должен пощупать дерево, металл и понять, что они отличаются по текстуре и температуре, узнать, что такое холодное или горячее, кислое и горькое. Через эти сенсорные эталоны он воспринимает мир. Он начинает понимать, что лезть руками в кипящую воду не нужно, так как она горячая.

А дальше, с 2,5 до 3 лет, идет процесс утончения органов чувств. В этот период ребенок уже учится отличать, что светлее, темнее, меньше или больше, развивая тем самым свой интеллект. Чем лучше будут развиты органы утончения, тем лучше у ребенка будут развиты когнитивные функции.

Сензитивный период мелких предметов и деталей

Каждый родитель замечал за своим ребенком, как он обращал внимание на каждую соринку, на пятнышко у себя на футболке. А бывает, что дети поднимают на улице крышки от бутылок или «бычки» от сигарет. Все эти примеры объединяет одно — интерес ребенка к мелким предметам.

В голове ребенка происходит упорядочивание восприятия о мире, поэтому он становится таким внимательным к деталям. Ребенку становится интересно понимание целого и его частей, например, бросить на пол тарелку и смотреть, как она рассыпается на мелкие кусочки.

Сензитивный период языкового развития

Он длится наиболее долго — от 0 до 7 лет. Это самый заметный период, который начинается с самого рождения ребенка. Он наблюдает за артикуляцией родителей и пытается подражать звукам уже на первом году жизни. К году у ребенка обычно появляются первые слова, а к трём годам его речь уже похожа на речь взрослого.

До 3 лет ребенку лучше не включать мультфильмы. Дети учатся, наблюдая за нами. Они не воспринимают экранные звуки, им нужен человек, чтобы научиться говорить.

Опять же, важно, чтобы ребенок исследовал мир руками и изучал разные предметы. Речь — это то, что описывает мир. Ребенку нужен опыт, чтобы слова на что-то накладывались.

Чтобы ребенок овладел грамотной речью, важно, чтобы взрослые говорили красиво и правильно.

Сензитивный период социального развития

Он длится от 2,5 до 5 лет. Этот период схож с тем интервалом, когда мы отдаем ребенка в сад, и это не случайно. Часто дети до 2,5-3 лет не умеют контактировать друг с другом, забирают друг у друга игрушки, дерутся. Ближе к 3 годам наступает период, когда ребенку необходимо общение со сверстниками, ему нужна группа детей разного возраста.

Для ребенка детский сад и развивающие кружки — это его микро-общество. Он впитывает культуру того окружения, где он живет, поэтому важно учить ребенка взаимодействовать с другими людьми. Ему необходимо давать образцы, как вести себя в той или иной ситуации. Причем важно не просто говорить, а именно показывать. Например, рассказывать, как просить о помощи, в буквальном смысле проводя презентацию. Таким образом, мы учим ребенка не кричать, когда ему что-то нужно, а общаться так, как это принято у нас.

Заключение

Сензитивные периоды есть у всех детей и их невозможно пропустить. Исключение: если будут угрожающие нормальной жизни условия, когда ребенок постоянно находится в кроватке и не разговаривает ни с кем.

В обычных условиях дети не пропускают эти периоды и берут из окружения то, что им нужно. Задача взрослых — создать среду, отвечающую потребностям ребенка.