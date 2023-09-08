5 признаков, что ваши дети вас не любят

Сложно признать, что ваш ребенок вас не любит, но иногда поведение говорит громче слов. Следующие пять признаков свидетельствуют о том, что отношениям с наследником стоит уделить особое внимание.

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Они отказывают вам в сочувствии

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Ребенок, для которого важно благополучие его родителей, отреагирует на их несчастье соответственно возрасту: малыш погладит по голове, а подросток поинтересуется, чем может помочь, или, по крайней мере, спросит о вашем самочувствии. Полное отсутствие сострадания, вероятно, свидетельствует о слабой связи между вами и, к сожалению, подтверждает отсутствие у отпрыска каких-либо теплых чувств.

Никогда не извиняются

Умение извиняться и брать на себя ответственность за свои поступки чрезвычайно важно для любых здоровых отношений. Если ваш ребенок игнорирует вас, нечаянно причинив боль или косвенный вред, это может быть признаком того, что вас ему не очень-то и жалко. Тем более стоит беспокоиться, если ребенок при этом сокрушается из-за порчи вещей. Стоит ли говорить, что ситуация, когда рядовую футболку жалко сильнее, чем собственную мать, не самая здоровая?

Не хотят проводить с вами время

Взросление запускает процесс сепарации: подростки, как правило, ревностно относятся к личному пространству и стремятся к независимости от родителей. Малыши, напротив, нуждаются в родителях, не только для физического выживания но и для личностного роста. Дети неосознанно требуют родительского внимания. Если этого не происходит, стоит задуматься, какие могут быть причины такого поведения. Попробуйте активнее проявлять интерес к ребенку, и тогда, возможно, ему будет интереснее проводить время вместе с вами.

Презирают вашу профессию

Если подрастающее поколение предвзято относится к вашей сфере занятости без видимых на то причин и обесценивает ваши карьерьные достижения с малых лет, вероятно, профессия тут ни при чем. Дети могут переносить ненависть с вас на ваше «определение». Профессия в таком случае лишь предлог для ненависти или способ смягчить удар, выражая презрение не к вам лично, а к вашей работе. Дети не многое понимают в престиже и обычно копируют профессии взрослых в своих играх. Поэтому презрительное отношение едва ли может быть случайностью.

Проявляют насилие