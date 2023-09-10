Родителей-одиночек захотели дольше материально поддерживать

«В первые полтора года после рождения ребенка родитель (мама или папа - в зависимости от того, кто находится в отпуске по уходу за ребенком) получает пособие в размере 40% среднего заработка, но не менее минимального размера (в 2023 году это 8 591 руб. 47 коп.). Размер максимального пособия в этом году - 33 281 руб. 80 коп. После того, как ребенку исполнится полтора года, родитель уже ничего не получает», - цитирует «Российская газета» главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.